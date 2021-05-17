«Все проблемы решены». Арум подтвердил организацию поединка Фьюри – Джошуа

По словам промоутера, бой примет город Джидда около полуночи по местному времени

Фьюри – Джошуа / Фото: boxingscene.com

Боб Арум, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO), подтвердил порталу ESPN, что его подопечный пришел к договоренности о поединке за статус абсолютного чемпиона с обладателем титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), который состоится в Саудовской Аравии.



У нас все еще нет заключительных контрактов. Мы должны получить финальное соглашение в понедельник. Впрочем, принц Халид заверил Тайсона Фьюри, что не будет никаких проблем. Все, кто имел дело с принцем Халидом и его командой, знают, что это люди своего слова. Очевидно, что все проблемы решены.

По словам Арума, бой Фьюри – Джошуа будет принимать курортный город Джидда. Промоутер также отметил, что поединок, вероятно, начнется около полуночи по местному времени.

Напомним, ранее «Цыганский король» сообщил в своем Instagram, что его бой с Джошуа состоится 14 августа.