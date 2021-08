Вудли только в трех раундах выглядел убедительнее Пола

Фото: Showtime

Этим утром на арене Rocket Mortgage Fieldhouse в Кливленде, штат Огайо, завершился нашумевший боксерский поединок между известным ютубером Джейком Полом и экс-чемпионом UFC в полусреднем дивизионе Тайроном Вудли.

По итогам 8-раундового противостояния видеоблогер хоть и встретился с самым серьезным сопротивлением в своей непродолжительной боксерской карьере, но все-таки победил ветерана ММА раздельным решением судей (77-75, 75-77, 78-74).

Как свидетельствуют судейские записки этого поединка, Вудли удалось забрать на всех трех карточках только четвертый раунд, в котором он почти отправил соперника в нокдаун. В пятом и восьмом раундах Тайрон смог больше впечатлить двух судей, а вот остальные трехминутки уходили Полу.

Интересно, что судья Фил Роджерс, зафиксировавший победу Вудли, отдал ему пять раундов подряд.

#PaulWoodley official scorecards.



Do you agree with the judges? pic.twitter.com/EI9hGMbpIS