Вудли только в трех раундах выглядел убедительнее Пола
Этим утром на арене Rocket Mortgage Fieldhouse в Кливленде, штат Огайо, завершился нашумевший боксерский поединок между известным ютубером Джейком Полом и экс-чемпионом UFC в полусреднем дивизионе Тайроном Вудли.
По итогам 8-раундового противостояния видеоблогер хоть и встретился с самым серьезным сопротивлением в своей непродолжительной боксерской карьере, но все-таки победил ветерана ММА раздельным решением судей (77-75, 75-77, 78-74).
Как свидетельствуют судейские записки этого поединка, Вудли удалось забрать на всех трех карточках только четвертый раунд, в котором он почти отправил соперника в нокдаун. В пятом и восьмом раундах Тайрон смог больше впечатлить двух судей, а вот остальные трехминутки уходили Полу.
Интересно, что судья Фил Роджерс, зафиксировавший победу Вудли, отдал ему пять раундов подряд.
#PaulWoodley official scorecards.— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) August 30, 2021
Do you agree with the judges? pic.twitter.com/EI9hGMbpIS
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