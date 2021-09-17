Вы удивитесь! Стало известно с кем на самом деле живет дочь Кличко и Панеттьери

Владимир Кличко с Хайден Панеттьери и дочкой
В декабре 2014-го года американская актриса Хайден Панеттьери родила дочь украинского боксеру Владимиру Кличко
, однако, даже наличие общего ребенка не спасло этот союз. Вавгусте 2018-го года пара официально рассталась
.
Ранее сообщалось, что 6-летняя Кая-Евдокия
проживает в Киеве со своим известным отцом, боксер даже делился своими методами воспитания дочки.
Но в своем недавнем интервью программе «Зірковий шлях»
, старший брат Владимира – столичный мэр Виталий Кличко
, сообщил, что его племянница проживает с бабушкой по отцовской линии – Надеждой Ульяновной.
Девочка, действительно, находится в Киеве, и Виталий видится с племянницей несколько раз в неделю.
Отметим, что экс-невеста Владимира Кличко – американка Хайден Панеттьери вернулась к бойфренду, которого отправила в тюрьму из-за домашнего насилия
. Пара уже несколько раз была замечена вместе.
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