WBC представили особенный пояс для победителя противостояния Альварес – Плант

Всемирный боксерский совет в очередной раз похвастался своей фантазией

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Всемирный боксерский совет (WBC), традиционно не упускающий возможность в преддверии большого боя придумать какой-нибудь особенный пояс, в очередной раз похвастался своей фантазией.

Черный пояс, отражающий, по заявлению организации, элементы индейской мифологии, будет вручен победителю предстоящего поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76.2 кг) между чемпионом WBC, WBA и WBO, лидером рейтинга p4p, мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и чемпионом IBF, американцем Калебом Плантом (21-0, 12 КО).

Калеб Плант назвал главную цель своей карьеры и рассказал о мотивации на бой с Саулем Альваресом.