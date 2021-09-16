Бетербиев: «Владимир Кличко куда более сложный боксер, чем Усик»
WBC вошел в положение. Торги на поединок Бетербиев – Браун перенесены
Организация обязала российского чемпиона провести обязательную защиту пояса
16 сентября 17:15
Артур Бетербиев / Фото - ringside24WBC удовлетворил совместную просьбу промоутеров чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева (16-0, 16 КО) и обязательного претендента Маркуса Брауна (24-1, 16 КО) и перенес торги на право организации очного поединка с 17 на 28 сентября. Об этом сообщает BoxingScene.
Напомним, поединок был назначен WBC 19 августа со стандартным 30-ти дневным сроком на переговоры между представителями боксеров. Однако компания Top Rank, представляющая интересы Бетербиева, и компании Premier Boxing Champions и TGB Promotions, ведущая дела Брауна, были в последнее время заняты согласованием условий боя между Теренсом Кроуфордом и Шоном Портером, и сумели достичь договоренности лишь за несколько часов до проведения торгов.
Отмечается, что WBO также переносила торги по просьбе промоутеров, чтобы дать им время о заключении сделки.
Если соглашение будет подписано, то бой Бетербиев – Браун станет уже третьим совместным поединком Top Rank и PBC осенью этого года.
Ранее сообщалось, что президент WBC Маурисио Сулейман обязал Бетербиева провести защиту пояса.