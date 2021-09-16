WBC вошел в положение. Торги на поединок Бетербиев – Браун перенесены

Организация обязала российского чемпиона провести обязательную защиту пояса

Артур Бетербиев / Фото - ringside24

WBC удовлетворил совместную просьбу промоутеров чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе(16-0, 16 КО) и обязательного претендента(24-1, 16 КО) и перенес торги на право организации очного поединка с 17 на 28 сентября. Об этом сообщаетНапомним, поединок был назначен WBC 19 августа со стандартным 30-ти дневным сроком на переговоры между представителями боксеров. Однако компания Top Rank, представляющая интересы Бетербиева, и компании Premier Boxing Champions и TGB Promotions, ведущая дела Брауна, были в последнее время заняты согласованием условий боя между, и сумели достичь договоренности лишь за несколько часов до проведения торгов.Отмечается, что WBO также переносила торги по просьбе промоутеров, чтобы дать им время о заключении сделки.Если соглашение будет подписано, то бой Бетербиев – Браун станет уже третьим совместным поединком Top Rank и PBC осенью этого года.Ранее сообщалось, что президент WBC