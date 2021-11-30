Андраде: «Лопес слишком торопился в бою с Камбососом»
WBO санкционировала поединок между Деметриусом Андраде и Жанибеком Алимханулы
Команды боксеров должны договориться о бое до 20 декабря
20:43
Деметриус Андраде / Фото - boxingsceneWBO (Всемирная боксерская организация WBO) назначила обязательного претендента чемпиона организации в среднем дивизионе, американца Деметриуса Андраде (31-0-0, 18 KO).
Претендентом на титул Андраде стал казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (11-0-0, 7 KO).
Команды боксеров должны договориться до 20 декабря, иначе состоятся промоутерские торги. Об этом сообщает boxingscene.com.
Напомним, Андраде в своем последнем бою эффектно нокаутировал ирландца Джейсона Куигли (19-2-0, 14 KO).
Что касается Алимханулы, так же в октябре, досрочно остановил в 8-м раунде французского экс-чемпиона и ветерана Хассана Н'Дама Н'Жикама (38-6-0, 21 KO).
Его избегают Головкин, Чарло и Канело. Возвращается талантливейший средневес Деметриус Андраде – материал XSPORT, в котором рассказано, чем крут американский средневес.
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