Тренер Фьюри: «Уайлдер восстановится и вновь будет вырубать людей направо и налево»
We are the champions. Фьюри под трэк Queen показал свою коллекцию титулов
Полный комплект поясов «королевского» дивизиона
13:19
Фото: Top Rank
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своем Twitter под трэк Queen – We are the champions – показал свою коллекцию титулов:
И мы будем продолжать драться.
February 14, 2022
Напомним, что Фьюри вернулся на первую строчку в супертяжелом весе в рейтинг-листе BoxRec.
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