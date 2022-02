We are the champions. Фьюри под трэк Queen показал свою коллекцию титулов

Полный комплект поясов «королевского» дивизиона

Фото: Top Rank Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своем Twitter под трэк Queen – We are the champions – показал свою коллекцию титулов:

И мы будем продолжать драться. pic.twitter.com/OecAdqah7W — TYSON FURY (@Tyson_Fury) February 14, 2022 Напомним, что Фьюри вернулся на первую строчку в супертяжелом весе в рейтинг-листе BoxRec.

Олег Шумейко-младший