Фьюри считает, что Усик в сравнении с ним – «мешок»
XSPORT дал свой прогноз на бой Усик – Джошуа
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08:35
Усик и Джошуа / фото - Sky ports
25 сентября бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) подерется против обладателя 4 поясов в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Поединок пройдет на стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне, Великобритания. XSPORT сделал свой прогноз на шансы украинца победить AJ.
Онлайн-трансляция боя Усик – Джошуа.
Недавно удачи в бою Усику пожелал его скандальный соотечественник.