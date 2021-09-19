Тренер Паркера уверен, что Джошуа не сможет нокаутировать Усика
«Я иду за тобой». Усик вновь запугивает Джошуа
До поединка супертяжей осталось менее недели
19 сентября 18:13
Александр Усик / Фото: Business insider
25 сентября супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) проведет поединок с обладателем титулов WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
Украинец в своем Instagram разместил новое фото с лаконичной подписью:
Я иду за тобой.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
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