«Я не допущу этой ошибки». Фьюри назвал причину поражения Джошуа в бою с Усиком

«Цыганский Король» предполагает, что AJ недооценил украинца

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) предполагает, что его соотечественник Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) мог проиграть украинцу Александру Усику (19-0, 13 КО), поскольку недооценил соперника и перед этим боем думал об их потенциальном мегафайте.

«Цыганского Короля» цитирует портал metro.co.uk.

«Для меня было разочарованием видеть, как Джошуа проиграл свой поединок, но нужно отдать должное его сопернику. У Усика был отличный план на бой, и он идеально его выполнил. Этот парень поднялся с более легкой весовой категории и побил его – это редкость. Это произошло только третий раз в истории, так что необходимо отдать должное, где это полагается. Вот что случается, когда ты наперед смотришь в сторону более крупных боев. Возможно, Джошуа смотрел на Усика и думал про Тайсона Фьюри. Я не допущу этой ошибки. Я не буду смотреть на Деонтея Уайлдера, думая об Энтони Джошуа. Даже если бы он победил, то я бы этого не делал. Просто я знаю, что каждый соперник опасен, особенно на таком уровне. Мне кажется, что я бы мог выбрать мешка, но он выдал бы свое лучшее выступление, потому что это его возможность изменить свою жизнь».

Тайсон Фьюри признался, что ему бы не удалось психологически сломать Александра Усика, если бы у них был назначен поединок.