Экс-чемпион мира: «Я бы хотел, чтобы Усик в бою с Джошуа доказал, что невозможное возможно»
«Я не звезда. Звезды гаснут». В Британии вспомнили философский ответ Усика перед боем с Белью
Украинец проведет следующий бой в Лондоне 25 сентября
14:44
Усик и Белью / фото - Twitter
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) проведет титульный бой в хэвивейте 25 сентября в Лондоне против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Официальный транслятор боя Sky Sports вспомнил эффектную пресс-конференцию харизматичного украинца перед боем против Тони Белью (30-3-1, 20 КО) в 2018 году. Британец тогда назвал Александра звездой, на что чемпион скромно ответил.
«Я не звезда. Звезды гаснут».
"I AM NOT A STAR... THE STARS GO OUT"— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 6, 2021
A rewind to when @usykaa gave @TonyBellew a great response at their first press conference... #JoshuaUsyk
Saturday September 25th Sky Sports Box Office pic.twitter.com/MhX6I6F0Ij
Недавно был опубликован проморолик к мегафайту.
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