«Я не звезда. Звезды гаснут». В Британии вспомнили философский ответ Усика перед боем с Белью

Усик и Белью / фото - Twitter

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) проведет титульный бой в хэвивейте 25 сентября в Лондоне против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Официальный транслятор боя Sky Sports вспомнил эффектную пресс-конференцию харизматичного украинца перед боем против Тони Белью (30-3-1, 20 КО) в 2018 году. Британец тогда назвал Александра звездой, на что чемпион скромно ответил.

«Я не звезда. Звезды гаснут».

"I AM NOT A STAR... THE STARS GO OUT"



A rewind to when @usykaa gave @TonyBellew a great response at their first press conference... #JoshuaUsyk



