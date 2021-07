Яркая прическа, выход в стиле Беринчика и молниеносные удары. Временный чемпион мира уверенно защитил титул

Крис Кольберт / фото - Ring TV

На вечере бокса в Карсоне, Калифорния, США, временный чемпион мира во версии WBA во втором полулегком весе Крис Кольберт (16-0, 6 КО) единогласным решением судей победил призера Олимпиады из Монголии Тугстсогта Ньямбаяра (12-2, 9 КО).

Отметим, что в ринге Кольберт появился в образе заключенного, как некогда выходил украинец Денис Бериничик (15-0, 9 КО).

