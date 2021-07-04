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Яркая прическа, выход в стиле Беринчика и молниеносные удары. Временный чемпион мира уверенно защитил титул

Кольберт единогласным решением судей победил Ньямбаяра
Бокс Профессиональный бокс
10:06
Яркая прическа, выход в стиле Беринчика и молниеносные удары. Временный чемпион мира уверенно защитил титул
Крис Кольберт / фото - Ring TV

На вечере бокса в Карсоне, Калифорния, США, временный чемпион мира во версии WBA во втором полулегком весе Крис Кольберт (16-0, 6 КО) единогласным решением судей победил призера Олимпиады из Монголии Тугстсогта Ньямбаяра (12-2, 9 КО).

Отметим, что в ринге Кольберт появился в образе заключенного, как некогда выходил украинец Денис Бериничик (15-0, 9 КО).

Несмотря на то, что бой продлился всю дистанцию, оба боксеры показали яркий перформанса, по очереди выбрасывая быстрые и точные удары.

 


Антон Кривенко
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