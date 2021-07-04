Беринчик – фаворит боя с Лобовым несмотря на то, что это его дебют в кулачных боях
Яркая прическа, выход в стиле Беринчика и молниеносные удары. Временный чемпион мира уверенно защитил титул
Кольберт единогласным решением судей победил Ньямбаяра
10:06
Крис Кольберт / фото - Ring TV
На вечере бокса в Карсоне, Калифорния, США, временный чемпион мира во версии WBA во втором полулегком весе Крис Кольберт (16-0, 6 КО) единогласным решением судей победил призера Олимпиады из Монголии Тугстсогта Ньямбаяра (12-2, 9 КО).
Отметим, что в ринге Кольберт появился в образе заключенного, как некогда выходил украинец Денис Бериничик (15-0, 9 КО).
.@_Primetime718 is ready to show out tonight.#ColbertNyambayar pic.twitter.com/6VCQGnifRE— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) July 4, 2021
Несмотря на то, что бой продлился всю дистанцию, оба боксеры показали яркий перформанса, по очереди выбрасывая быстрые и точные удары.