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Чебан: «Вина в неудовлетворительных результатах байдарки-четверки лежит как на спортсменах, так и тренерах»

Главный тренер сорной надеется привнести дисциплину в подготовительный процесс
Гребля на байдарках и каноэ
13:30
Чебан: «Вина в неудовлетворительных результатах байдарки-четверки лежит как на спортсменах, так и тренерах»
Юрий Чебан / Фото: ФКУ

Главный тренер сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ Юрий Чебан поделился мнением о результатах байдарки-четверки на Олимпиаде-2020:

С этой темой мы еще будем разбираться на тренерском совете 24-25 сентября в Южном. Там мы проведем анализ всего сезона. Нужно рассматривать комплексно всю подготовку и, в частности, каждого спортсмена. В четверке гребут четыре спортсмена – соответственно, вина лежит на всех, и, в том числе, на тренерах.

По собственному опыту скажу: когда в экипаже сидит четыре человека, то каждый личный тренер пытается что-то свое привнести и тем самым нарушает общую гармонию одного старшего тренера, который видит ситуацию в целом. Вот это – подводные камни, и их нужно разбирать.

Можно, конечно, прийти и что-то сказать – мотивационную речь, которая может заставить кровь в жилах бурлить, а сердцебиение – ускориться. Но сам тренировочный процесс, который был проведен ранее, уже не исправить.

Также Чебан рассказал о самом эмоциональном моменте Олимпийских игр-2020.

Источник: suspilne.media Олег Шумейко-младший
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