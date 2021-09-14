Чебан: «Когда Лузан участвовала в одиночке 200 м, хотелось взять весло в руки и помочь»
Чебан: «Вина в неудовлетворительных результатах байдарки-четверки лежит как на спортсменах, так и тренерах»
Главный тренер сорной надеется привнести дисциплину в подготовительный процесс
Юрий Чебан / Фото: ФКУ
Главный тренер сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ Юрий Чебан поделился мнением о результатах байдарки-четверки на Олимпиаде-2020:
С этой темой мы еще будем разбираться на тренерском совете 24-25 сентября в Южном. Там мы проведем анализ всего сезона. Нужно рассматривать комплексно всю подготовку и, в частности, каждого спортсмена. В четверке гребут четыре спортсмена – соответственно, вина лежит на всех, и, в том числе, на тренерах.
По собственному опыту скажу: когда в экипаже сидит четыре человека, то каждый личный тренер пытается что-то свое привнести и тем самым нарушает общую гармонию одного старшего тренера, который видит ситуацию в целом. Вот это – подводные камни, и их нужно разбирать.
Можно, конечно, прийти и что-то сказать – мотивационную речь, которая может заставить кровь в жилах бурлить, а сердцебиение – ускориться. Но сам тренировочный процесс, который был проведен ранее, уже не исправить.
Также Чебан рассказал о самом эмоциональном моменте Олимпийских игр-2020.
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