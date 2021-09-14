Чебан: «Вина в неудовлетворительных результатах байдарки-четверки лежит как на спортсменах, так и тренерах»

Юрий Чебан / Фото: ФКУ

Главный тренер сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ Юрий Чебан поделился мнением о результатах байдарки-четверки на Олимпиаде-2020:



По собственному опыту скажу: когда в экипаже сидит четыре человека, то каждый личный тренер пытается что-то свое привнести и тем самым нарушает общую гармонию одного старшего тренера, который видит ситуацию в целом. Вот это – подводные камни, и их нужно разбирать.

Можно, конечно, прийти и что-то сказать – мотивационную речь, которая может заставить кровь в жилах бурлить, а сердцебиение – ускориться. Но сам тренировочный процесс, который был проведен ранее, уже не исправить.