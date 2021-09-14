Чебан: «Когда Лузан участвовала в одиночке 200 м, хотелось взять весло в руки и помочь»

Юрий Чебан / Фото: ФКУ

Двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан рассказал о разнице между участием на Олимпиаде в качестве спортсмена и тренера:



Даже если бы это были (медали) не моих подопечных, я бы все равно радовался. Даже если бы из другого вида – не каноэ, я бы считал, что это наша общая заслуга. Результат куется в коллективе.

Когда хотелось взять весло в руки и помочь? В момент, когда Людмила Лузан участвовала в одиночке 200 метров. Эта дистанция близка мне по характеру. И в тот момент я эмоционально переносился на ее место и переживал, работал вместе с ней каждый ее шаг.

Когда она финишировала и завоевала бронзу, у меня эти эмоции всплыли на поверхность. В тот момент я точно знал, что она чувствовала, когда я перевернулся в Рио и выскакивал из воды.