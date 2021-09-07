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Двукратная призер Токио-2020 Лузан: «Перенос Олимпиады из-за коронавируса вызвал лишь положительные эмоции»

Украинка рассказала о том, насколько тяжелыми выдались соревнования в Японии
Гребля на байдарках и каноэ
18:58
Двукратная призер Токио-2020 Лузан: «Перенос Олимпиады из-за коронавируса вызвал лишь положительные эмоции»
Людмила Лузан / Фото: НОК Украины

Обладательница серебра и бронзы Токио-2020 в гребле на каноэ Людмила Лузан рассказала о своих впечатлениях от гонок на Олимпийских играх:

Я не скажу, что эти Олимпиада-2020 прошла для меня очень трудно, потому что, например, если сравнивать чемпионат Европы и мира, то я там гоняюсь на большем количестве дистанций и там еще больше заездов. Действительно, там я очень выкладываюсь, прихожу в номер после соревнований и ничего не хочу. А сейчас были только две дистанции.

Я получала большое удовольствие от этой гонки. Потому что у меня была идеальная форма, меня очень хорошо подготовил тренер. У меня были силы выкладываться на всех дистанциях, еще и бороться в финальных заездах.

Перерыв в связи с коронавирусом позитивно повлиял на выступление на Олимпийских играх. Был шанс лучше подготовиться, сделать то, что не успела в предыдущий год. Так что известие о переносе вызвало лишь положительные эмоции, придало дополнительной мотивации и сил. Вообще не вижу в этом минусов, одни плюсы.

На следующей Олимпиаде украинка мечтает взять медаль высшей пробы.

Источник: suspilne.media Олег Шумейко-младший
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