Двукратная призер Токио-2020 Лузан: «Перенос Олимпиады из-за коронавируса вызвал лишь положительные эмоции»

Людмила Лузан / Фото: НОК Украины

Обладательница серебра и бронзы Токио-2020 в гребле на каноэ Людмила Лузан рассказала о своих впечатлениях от гонок на Олимпийских играх:



Я получала большое удовольствие от этой гонки. Потому что у меня была идеальная форма, меня очень хорошо подготовил тренер. У меня были силы выкладываться на всех дистанциях, еще и бороться в финальных заездах.

Перерыв в связи с коронавирусом позитивно повлиял на выступление на Олимпийских играх. Был шанс лучше подготовиться, сделать то, что не успела в предыдущий год. Так что известие о переносе вызвало лишь положительные эмоции, придало дополнительной мотивации и сил. Вообще не вижу в этом минусов, одни плюсы.