Полтавские чиновники щедро вознаградили Беленюка, Хижняка и Лузан за Токио-2020
Лузан: «Моя мечта – это олимпийское золото, и ее я еще не достигла. Я верю, что Париж меня ждет»
Двукратная призер Токио-2020 не намерена останавливаться на достигнутом
Людмила Лузан / Фото - noc-ukr.orgТитулованная украинская каноистка Людмила Лузан рассказала о своих переживаниях во время выступления на Олимпийских играх в Токио.
«Я не скажу, что переживала и сильно волновалась. Это все для меня было очень приятно. Я очень ждала эти соревнования – Олимпийские игры. Я ехала туда только с положительными эмоциями, каждый день получала удовольствие. Я настраивала себя только на позитивные эмоции. Я знала, что это моя Олимпиада, еду туда побеждать, еду туда за медалями, и у меня все получится. Я получила колоссальное удовольствие от этих Олимпийских игр, все сложилось, я выиграла две медали из двух возможных. Это – мечта. Но, конечно, еще больше мечта – это олимпийское золото, и ее я еще не достигла. Я верю, что Париж меня ждет, и сделаю все возможное для этого, потому что я этим живу».
В Токио Лузан завоевала серебро в каноэ-двойке на 500 м и бронзу в каноэ-одиночке на 200 м. На церемонии закрытия Игр она была знаменосцем сборной Украины.
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