Третий день ЧМ-2021 завершился для Украины золотом байдарки-четверки
Украина завершила третий день чемпионата мира на первом месте медального зачета
«Сине-желтые» спортсмены завоевали три золотые и одну серебряную награды
Фото: ФКУ
В Копенгагене проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.
По итогам третьего соревновательного дня медальный зачет возглавила сборная Украины. Подопечные Юрия Чебана завоевали четыре награды:
Людмила Лузан/Анастасия Четверикова – золото каноэ-двойка на 500 м;
Людмила Лузан – серебро каноэ-одиночка на 500 м;
Виталий Верглес/Андрей Рыбачок/Юрий Вандюк/Тарас Мищук – золото каноэ-четверка на 500 м;
Олега Кухарик/Дмитрий Даниленко/Игорь Трунов/Иван Семыкин – золото байдарка-четверка 500 м.
Медальный зачет:
Завершающий день чемпионата мира пройдет завтра, 19 сентября.
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