Украина завершила третий день чемпионата мира на первом месте медального зачета

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУсик доминировал в спарринге с Кличко, когда тот готовился к Фьюри. Теперь они поменялись местами
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 8
Сегодня 19
Завтра 19
Футбол (8 событий из 8) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Ньюкасл - Лидс 1:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Страсбур - Мец 3:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:30 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Сассуоло - Торино 0:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Сельта - Кадис 1:2 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Альянс - Горняк-Спорт 4:0 Окончен
18:30 Металлист - Полесье 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Десна - Рух 1:0 Окончен
Хоккей (1 событие из 3) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Донбасс - Сокол 5:4 Окончен
Футбол (7 событий из 12) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Бернли - Арсенал 0:0 1-й тайм
17:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:0 1-й тайм
17:00 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 1-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Бавария - Бохум 4:0 Окончен 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Атлетико - Атлетик 0:0 1-й тайм
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 ФК Мариуполь - Шахтер 0:2 1-й тайм
17:00 СК Днепр-1 - Верес 0:0 1-й тайм
Хоккей (1 событие из 4) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Мариуполь - Белый Барс 1:0 Идёт
Футбол (18 событий из 29) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Бернли - Арсенал 0:0 1-й тайм
17:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:0 1-й тайм
17:00 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 1-й тайм
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Ланс - Лилль -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Бавария - Бохум 4:0 Окончен 1-й тайм
19:30 Кельн - РБ Лейпциг -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Интер - Болонья -:- Запланирован
21:45 Салернитана - Аталанта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Атлетико - Атлетик 0:0 1-й тайм
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
00:00 Оболонь - Авангард -:- Отменен
13:15 Прикарпатье - Кривбасс 1:1 Окончен
15:30 Волынь - ВПК-Агро 1:0 Окончен
16:00 Подолье - Николаев -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Ингулец - Колос 0:2 Окончен
16:00 Ворскла - Олимпик -:- Запланирован
17:00 ФК Мариуполь - Шахтер 0:2 1-й тайм
17:00 СК Днепр-1 - Верес 0:0 1-й тайм
19:30 Динамо - Александрия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 8) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Мариуполь - Белый Барс 1:0 Идёт
Футбол (17 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
18:30 Тоттенхэм - Челси -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Ницца - Монако -:- Запланирован
18:00 Марсель - Ренн -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Боруссия Дортмунд - Унион Берлин -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Венеция - Специя -:- Запланирован
19:00 Лацио - Кальяри -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:00 Мальорка - Вильярреал -:- Запланирован
17:15 Реал Сосьедад - Севилья -:- Запланирован
22:00 Валенсия - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Подолье - Кремень -:- Запланирован
15:30 Агробизнес - Олимпик -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Ворскла - Минай -:- Запланирован
19:30 Заря - Черноморец -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Металлист-1925 -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 4) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Краматорск - Кременчуг -:- Запланирован
17:00 Днепр - Рулав Одд -:- Запланирован

Украина завершила третий день чемпионата мира на первом месте медального зачета

«Сине-желтые» спортсмены завоевали три золотые и одну серебряную награды
Гребля на байдарках и каноэ
15:55
Украина завершила третий день чемпионата мира на первом месте медального зачета
Фото: ФКУ

В Копенгагене проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.

По итогам третьего соревновательного дня медальный зачет возглавила сборная Украины. Подопечные Юрия Чебана завоевали четыре награды:

Людмила Лузан/Анастасия Четвериковазолото каноэ-двойка на 500 м;

Людмила Лузансеребро каноэ-одиночка на 500 м;

Виталий Верглес/Андрей Рыбачок/Юрий Вандюк/Тарас Мищукзолото каноэ-четверка на 500 м;

Олега Кухарик/Дмитрий Даниленко/Игорь Трунов/Иван Семыкинзолото байдарка-четверка 500 м.

Медальный зачет:

Завершающий день чемпионата мира пройдет завтра, 19 сентября.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Людмила Лузан Анастасия Четверикова Олег Кухарик Дмитрий Даниленко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Четверикова: «У нас с Лузан очень хорошо получается соревноваться вместе»
Четверикова: «У нас с Лузан очень хорошо получается соревноваться вместе»
Гребля на байдарках и каноэ
17:21
Третий день ЧМ-2021 завершился для Украины золотом байдарки-четверки
Третий день ЧМ-2021 завершился для Украины золотом байдарки-четверки
Гребля на байдарках и каноэ
15:40
Лузан: «Мы мечтали стать чемпионами мира и это произошло»
Лузан: «Мы мечтали стать чемпионами мира и это произошло»
Гребля на байдарках и каноэ
14:48
К золоту ЧМ Лузан сразу же добавила серебряную медаль
К золоту ЧМ Лузан сразу же добавила серебряную медаль
Гребля на байдарках и каноэ
13:44
Лузан и Четверикова принесли Украине первое золото чемпионата мира
Лузан и Четверикова принесли Украине первое золото чемпионата мира
Гребля на байдарках и каноэ
13:25
Украинцы Даниленко и Кухарик с лучшим результатом вышли в финал чемпионата мира в байдарке-двойке
Украинцы Даниленко и Кухарик с лучшим результатом вышли в финал чемпионата мира в байдарке-двойке
Гребля на байдарках и каноэ
17 сентября 12:59
1

Новости: Гребля на байдарках и каноэ

Четверикова: «У нас с Лузан очень хорошо получается соревноваться вместе»
Четверикова: «У нас с Лузан очень хорошо получается соревноваться вместе»
17:21
Украина завершила третий день чемпионата мира на первом месте медального зачета
Украина завершила третий день чемпионата мира на первом месте медального зачета
15:55
Третий день ЧМ-2021 завершился для Украины золотом байдарки-четверки
Третий день ЧМ-2021 завершился для Украины золотом байдарки-четверки
15:40
Украина завоевала историческое золото на чемпионате мира
Украина завоевала историческое золото на чемпионате мира
15:25
Лузан: «Мы мечтали стать чемпионами мира и это произошло»
Лузан: «Мы мечтали стать чемпионами мира и это произошло»
14:48
Лузан после двух медалей ЧМ за полчаса: «Отдала все силы»
Лузан после двух медалей ЧМ за полчаса: «Отдала все силы»
14:11
К золоту ЧМ Лузан сразу же добавила серебряную медаль
К золоту ЧМ Лузан сразу же добавила серебряную медаль
13:44
Лузан и Четверикова принесли Украине первое золото чемпионата мира
Лузан и Четверикова принесли Украине первое золото чемпионата мира
13:25
Украинцы вышли в 11 финалов на чемпионате мира
Украинцы вышли в 11 финалов на чемпионате мира
17 сентября 18:56
Все новости

Популярные новости

Олимпийский чемпион Верняев готов отказаться от украинского гражданства
Олимпийский чемпион Верняев готов отказаться от украинского гражданства
Спортивная гимнастика
11 сентября 21:33
46
Белодед сразила наповал новой фотосессией
Белодед сразила наповал новой фотосессией
Дзюдо
11 сентября 10:31
13
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
16:00
37
Российский комментатор Губерниев: «Сборная Украины получит дырку от бублика и проиграет России в трех сетах»
Российский комментатор Губерниев: «Сборная Украины получит дырку от бублика и проиграет России в трех сетах»
Волейбол
11 сентября 15:12
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
13
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Мариуполь» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Мариуполь» — «Белый Барс». Видео трансляция
18:15
Шоу в Кременчуге. 18 сентября состоится крупнейший международный турнир ММА Fighting night Storm
WEB
TV
Шоу в Кременчуге. 18 сентября состоится крупнейший международный турнир ММА Fighting night Storm
18:15
Полуфинал чемпионата Европы. Польша – Словения. Видео трансляция
WEB
TV
Полуфинал чемпионата Европы. Польша – Словения. Видео трансляция
18:30
Финал квалификации Лиги чемпионов. «Парма» Россия — «Прометей» Украина. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Финал квалификации Лиги чемпионов. «Парма» Россия — «Прометей» Украина. Трансляция на XSPORT
18:30
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Александрия». Онлайн трансляция
TV
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Александрия». Онлайн трансляция
19:30
Полуфинал чемпионата Европы. Сербия – Италия. Видео трансляция
WEB
TV
Полуфинал чемпионата Европы. Сербия – Италия. Видео трансляция
21:30
Чемпионат Италии. «Салернитана» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Салернитана» – «Аталанта». Онлайн трансляция
21:45
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
УХЛ. «Краматорск» — «Кременчуг». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» — «Кременчуг». Видео трансляция
19 сентября 14:00
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
19 сентября 16:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
19 сентября 16:15
УХЛ. «Днепр» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Днепр» — «Рулав Одд». Видео трансляция
19 сентября 17:00
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
19 сентября 18:30
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00