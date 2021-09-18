Третий день ЧМ-2021 завершился для Украины золотом байдарки-четверки

Олега Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин – чемпионы мира

Фото: ФКУ

Украинская мужская байдарка-четверка на 500 м в составе Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семыкина выиграла чемпионат мира в Копенгагене.

Украинцы финишировали со временем 1:20.19 минуты, опередив серебряных призеров из Словакии на четыре десятых.

Фотофиниш:

Результаты финального заезда:

По итогам соревновательного дня сборная Украины завоевала три золотые и одну серебряную медаль.

Заключительный день чемпионата мира пройдет завтра, 19 сентября.