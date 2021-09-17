Украинцы Даниленко и Кухарик с лучшим результатом вышли в финал чемпионата мира в байдарке-двойке
Украинская байдарка-четверка – в финале чемпионата мира
Украинки стали третьими в своей сессии
Фото: ФКУ
Украинская байдарка-четверка квалифицировалась в финал чемпионата мира в Копенгагене, Дания.
Диана Танько, Анастасия Горлова, Юлия Юрийчук и Инна Грыщун стали третьими в своем заезде на дистанции 500 м, проиграв венгеркам 2,32 с.
Напомним, что Грыщун вышла в финал мирового первенства на дистанции 1000 м.