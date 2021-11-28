Коробов: «Шахматы в Украине сейчас находятся на самом дне»

Антон Коробов / Фото: Chess.com

Украинский шахматист Антон Коробов высказался о плачевном состоянии шахмат как вида спорта в Украине.



В советское время всех гроссмейстеров, всех лучших шахматистов знали в лицо. Было даже опасно ездить в общественном транспорте – охотники за автографами могли растерзать просто. Но давно прошли те времена и, увы, сейчас на улицах уже никто не узнает».