Мужская сборная Украины – победитель командного чемпионата Европы по шахматам
Коробов: «Шахматы в Украине сейчас находятся на самом дне»
Гростмейстер отметил, что хуже себя чувствуют лишь игроки в домино
28 ноября 20:59
Антон Коробов / Фото: Chess.com
Украинский шахматист Антон Коробов высказался о плачевном состоянии шахмат как вида спорта в Украине.
«Шахматы в Украине сейчас находятся на самом дне – и спортивные, и в культурной жизни. Я даже не знаю, кто хуже нас, может быть только игроки в домино.
В советское время всех гроссмейстеров, всех лучших шахматистов знали в лицо. Было даже опасно ездить в общественном транспорте – охотники за автографами могли растерзать просто. Но давно прошли те времена и, увы, сейчас на улицах уже никто не узнает».
Напомним, Коробов также рассказал о денежных премиях, которые получат украинские игроки за победу на чемпионате Европы.
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