Мужская и женская сборные Украины стартовали на чемпионате Европы

После трех туров у украинских мужчин лучше результаты, чем у девушек





Фото: Ukrainian Chess Federation

В словенском Четеже для мужской и женской сборных Украины стартовал командный чемпионат Европы по шахматам.



Мужская сборная в первый день обыграла Швейцарию (3:1), затем сыграла вничью с Румынией (2:2), а в третьем туре победила Норвегию (2,5:1,5).

Женская сборная Украины стартовала победой над Израилем (3:1), затем обыграла Нидерланды (2,5:1,5). В третьем туре украинки неожиданно уступили Италии (1,5:2,5).

Мужская сборная Украины: Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук.

: Анна Ушенина, Юлия Осьмак, Наталья Букса, Инна Гапоненко и Наталья Жукова.