Мужская и женская сборные Украины стартовали на чемпионате Европы

Товарищеский матч. Испания – Украина. Трансляция на XSPORT
19:00
В словенском Четеже для мужской и женской сборных Украины стартовал командный чемпионат Европы по шахматам.
Мужская сборная в первый день обыграла Швейцарию (3:1), затем сыграла вничью с Румынией (2:2), а в третьем туре победила Норвегию (2,5:1,5).
Женская сборная Украины стартовала победой над Израилем (3:1), затем обыграла Нидерланды (2,5:1,5). В третьем туре украинки неожиданно уступили Италии (1,5:2,5).
Мужская сборная Украины: Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук.Женская сборная Украины: Анна Ушенина, Юлия Осьмак, Наталья Букса, Инна Гапоненко и Наталья Жукова.
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