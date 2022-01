Клэбо во второй раз в карьере стал победителем общего зачета «Тур де Ски»

Фото: Getty Images

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо стал победителем общего зачете «Тур де Ски».

25-летний норвежец сделал это во второй раз в карьере – в прошлый раз он победил в сезоне-2018/2019.

The master himself



No one was able to catch this rocket during the Tour and so well deserved, Johannes takes home the precious #tourdeski victory #fiscrosscountry by NordicFocus pic.twitter.com/UnnbpENcvP