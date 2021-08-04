Басова сумела пробиться в четвертьфинал Олимпиады в велотреке в кейрине

Елена Старикова уверенно выиграла свой квалификационный заезд ранее

Фото: Reuters

Украинка Любовь Басова со второй попытки вышла в четвертьфинал Олимпийских Игр в Токио (Япония) в велотреке в дисциплине кейрин.

В утешительном заезде спортсменка показала второй результат, который позволил пройти дальше.

Елена Старикова также вышла в четвертьфинал Олимпиады в велотреке в кейрине.