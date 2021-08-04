Старикова с лучшим результатом вышла в четвертьфинал кейрина
Басова сумела пробиться в четвертьфинал Олимпиады в велотреке в кейрине
Елена Старикова уверенно выиграла свой квалификационный заезд ранее
4 августа 11:40
Фото: Reuters
Украинка Любовь Басова со второй попытки вышла в четвертьфинал Олимпийских Игр в Токио (Япония) в велотреке в дисциплине кейрин.
В утешительном заезде спортсменка показала второй результат, который позволил пройти дальше.
Елена Старикова также вышла в четвертьфинал Олимпиады в велотреке в кейрине.
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