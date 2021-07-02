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Мохорич привез соперникам больше минуты на седьмом этапе Tour de France

Победа словенца позволила ему выйти на четвертое место общего зачета
Велоспорт
18:36
Мохорич привез соперникам больше минуты на седьмом этапе Tour de France
Фото: letour.fr

Завершился седьмой этап Tour de France.

Победителем седьмой гонки «Большой петли» стал Матей Мохорич, преодолев дистанцию за 5 часов 28 минут 20 секунд. Ближайшие преследователи велогонщика Bahrain Victorious отстали от словенца более чем на минуту – бельгиец Яспер Стёйвен финишировал за 5 часов 29 минут 40 секунд, а Магнус Корт Нильсен из EF Education-Nippo завершил гонку за пять с половиной часов.

Нидерландец Матье Ван дер Пул из Alpecin-Fenix финишировал четвертым и остался лидером общего зачета (25 часов 39 минут 17 секунд), а невероятное выступление Мохорича позволило ему переместиться на четвертое место.

Результаты шестого этапа «Большой петли».

Олег Шумейко-младший
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