Мохорич привез соперникам больше минуты на седьмом этапе Tour de France

Победа словенца позволила ему выйти на четвертое место общего зачета

Фото: letour.fr

Завершился седьмой этап Tour de France.



Победителем седьмой гонки «Большой петли» стал Матей Мохорич, преодолев дистанцию за 5 часов 28 минут 20 секунд. Ближайшие преследователи велогонщика Bahrain Victorious отстали от словенца более чем на минуту – бельгиец Яспер Стёйвен финишировал за 5 часов 29 минут 40 секунд, а Магнус Корт Нильсен из EF Education-Nippo завершил гонку за пять с половиной часов.

Нидерландец Матье Ван дер Пул из Alpecin-Fenix финишировал четвертым и остался лидером общего зачета (25 часов 39 минут 17 секунд), а невероятное выступление Мохорича позволило ему переместиться на четвертое место.

Результаты шестого этапа «Большой петли».