Женщине, спровоцировавшей завал на Tour de France, ничего не будет. Ее поступок нанес серьезные травмы нескольким гонщикам
Мохорич привез соперникам больше минуты на седьмом этапе Tour de France
Победа словенца позволила ему выйти на четвертое место общего зачета
18:36
Фото: letour.fr
Завершился седьмой этап Tour de France.
Победителем седьмой гонки «Большой петли» стал Матей Мохорич, преодолев дистанцию за 5 часов 28 минут 20 секунд. Ближайшие преследователи велогонщика Bahrain Victorious отстали от словенца более чем на минуту – бельгиец Яспер Стёйвен финишировал за 5 часов 29 минут 40 секунд, а Магнус Корт Нильсен из EF Education-Nippo завершил гонку за пять с половиной часов.
Нидерландец Матье Ван дер Пул из Alpecin-Fenix финишировал четвертым и остался лидером общего зачета (25 часов 39 минут 17 секунд), а невероятное выступление Мохорича позволило ему переместиться на четвертое место.
Комментарии 0