Падун вновь финишировал за пределами топ-100 на «Вуэльте»

Фото: twitter.com/BHRVictorious

Завершился 13-й этап многодневной велогонки «Вуэльта Испании». Украинец Марк Падун занял 118-е место.

Первым финишировал французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Флориан Сенешаль. Второй и третий результаты у итальянцев Маттео Трентини из UAE-Team Emirates и Альберто Дайнезе из DSM.

«Вуэльта». 13-й этап:

1. Флориан Сенешаль (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 4:58:23

2. Маттео Трентин (Италия, UAE-Team Emirates)

3. Альберто Дайнезе (Италия, DSM) – +0:02

…

118. Марк Падун (Украина, Bahrain Victorious) – +5:02.

@Eganbernal ha estado bien colocado en un final furioso y recorta unos segundos.

¡Disfruta del minuto del maillot blanco!



Well-placed in the last kms, Bernal even took some seconds in the GC!

Tune in for the White Jersey minute!@fenieenergia #LaEnergiaDeLaVuelta pic.twitter.com/P3QZI8wORj