Падун вновь финишировал за пределами топ-100 на «Вуэльте»
Завершился 13-й этап многодневной велогонки «Вуэльта Испании». Украинец Марк Падун занял 118-е место.
Первым финишировал французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Флориан Сенешаль. Второй и третий результаты у итальянцев Маттео Трентини из UAE-Team Emirates и Альберто Дайнезе из DSM.
«Вуэльта». 13-й этап:
1. Флориан Сенешаль (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 4:58:23
2. Маттео Трентин (Италия, UAE-Team Emirates)
3. Альберто Дайнезе (Италия, DSM) – +0:02
…
118. Марк Падун (Украина, Bahrain Victorious) – +5:02.
@Eganbernal ha estado bien colocado en un final furioso y recorta unos segundos.— La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2021
¡Disfruta del minuto del maillot blanco!
Well-placed in the last kms, Bernal even took some seconds in the GC!
Tune in for the White Jersey minute!@fenieenergia #LaEnergiaDeLaVuelta pic.twitter.com/P3QZI8wORj
Личный зачет (после 13-го этапа):
1. Одд Кристиан Эйкинг (Норвегия, Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) – 50:31:52
2. Гийом Мартен (Франция, Cofidis, Solutions Crédits) – +0:58
3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – +1:56
…
67. Марк Падун (Украина, Bahrain Victorious) – +1:16,53.
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