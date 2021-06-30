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Погачар победил на пятом этапе Tour de France

Победа позволила словенцу подняться на второе место в генеральной классификации
Велоспорт
19:09
Погачар победил на пятом этапе Tour de France
Тадей Погачар / Фото: Getty Images

Представитель команды UAE Team Emirates Тадей Погачар стал победителем пятого этапа Tour de France. 22-летний словенец опередил швейцарца Стефана Кюнга (Groupama-FDJ) и Йонаса Вингегора (Pro Cycling Stats) из Норвегии, которые заняли второе и третье места соответственно.

Полные результаты этапа здесь.

Эта победа позволила Погачару подняться на второе место в генеральной классификации, но желта майка лидера осталась у Матье ван дер Пула из команды Alpecin-Fenix. Положение в генеральной классификации здесь.

Напомним, Погачар стал чемпионом Tour de France в 2020 году, после чего признавался, что ему долгое время тяжело было поверить в такой грандиозный успех.

Сергей Остапенко
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Tour de France

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