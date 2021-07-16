Погачар выиграл второй этап Tour de France кряду

Действующий чемпион «Большой петли» взвинтил темп в концовке веломногодневки

Тадей Погачар / Фото: twitter.com/letour

Завершился 18-й этап Tour de France.



Вторую гонку кряду выиграл действующий чемпион Тадей Погачар из UAE Team Emirates, который финишировал за 3 часа 33 минуты 45 секунд. Следом за ним, как и днем ранее приехал велогонщик Jumbo – Visma Йонас Вингегард, а первую тройку замкнул Ричард Карапас из Ineos Grenadiers – 03:33:47.

Полные результаты этапа.

Погачар продолжает лидировать в личном зачете с гандикапом в 5 минут 45 секунд над тем же Вингегардом – 75:00:02.

Общая классификация после 18-и этапов Tour de France.

Результаты 17-го этапа «Большой петли».