17-й этап Tour de France выиграл лидер зачета Погачар
Погачар выиграл второй этап Tour de France кряду
Действующий чемпион «Большой петли» взвинтил темп в концовке веломногодневки
08:51
Тадей Погачар / Фото: twitter.com/letour
Завершился 18-й этап Tour de France.
Вторую гонку кряду выиграл действующий чемпион Тадей Погачар из UAE Team Emirates, который финишировал за 3 часа 33 минуты 45 секунд. Следом за ним, как и днем ранее приехал велогонщик Jumbo – Visma Йонас Вингегард, а первую тройку замкнул Ричард Карапас из Ineos Grenadiers – 03:33:47.
Погачар продолжает лидировать в личном зачете с гандикапом в 5 минут 45 секунд над тем же Вингегардом – 75:00:02.
Общая классификация после 18-и этапов Tour de France.
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