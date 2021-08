Роглич выиграл 11-й этап «Вуэльты»

Фото: twitter.com/lavuelta

Завершился 11-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании».

Победителем этапа стал словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma. Второй и третий результаты у гонщиков команды «Movistar» испанца Энрика Маса и колумбийца Мигеля Анхеля Лопеса соответственно.

Украинец Марк Падун финишировал 105-м.

Результаты 11-го этапа:

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 3:11:00

2. Энрик Мас (Испания, Movistar) – +0:03

3. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, Movistar) – +0:05

…

105. Марк Падун (Украина, Bahrain Victorious) – +11:31.

Etapa 11 - Stage 11 | #LaVuelta21



Vive el último kilómetro de la victoria de @rogla en Valdepeñas de Jaén gracias a @CarrefourES

Live the last km. of Primož Roglič's victory in Valdepeñas de Jaén thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/GzecQprLOD