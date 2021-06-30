Три способа обновить велосипед: все для удобной езды Новости компаний
Вы можете самостоятельно заменять некоторые части на своем велосипеде, чтобы обеспечить комфортную поездку. Здесь важно учитывать, какие элементы придут в негодность раньше, и действовать на опережение.
Замена седла
Седло точно нужно менять в следующих случаях:
· износ предыдущего покрытия, потрепанность материалов;
· некомфортные ощущения во время езды;
· ощущение быстрой усталости из-за нагрузки на тазовые кости.
Заменить седло можно самостоятельно. Для этого нужно подобрать модель в зависимости от ваших предпочтений и типа велосипеда. Например, на шоссейные модели и горные устанавливают узкое седло для велосипеда — основной вес приходится на руль и рога. А широкие варианты лучше выбирать для городского транспорта.
Установка фонарей и фар
Во время профессионального катания на велосипеде или постоянных поездок лучше обезопасить себя в ночное время. Стандартные варианты, предложенные разработчиками, не всегда удовлетворяют параметрам долговечности и качества освещения.
Есть три основных варианта фар:
· передние — освещение дороги и обозначение своего передвижения;
· задние — безопасность ночью в плохую погоду;
· поворотные — обозначают маневры в темное время суток.
Для всех вариантов желательно устанавливать светодиодные или ксеноновые лампы. Они достаточно хорошо освещают дорогу и минимизируют риски ДТП во время поездок. Все товары для улучшения велосипеда вы можете найти на сервисе OLX.
Тюнинг колес
Обработка колес и уделение внимания всей раме обеспечивают быструю и облегченную езду. В рамках этого этапа можно:
· изменять цвет ободьев (спицы нужно защищать от краски);
· устанавливать новые покрышки;
· крепить щиты и перетяжки;
· установить колеса с литыми дисками.
Состояние покрышек играет важную роль в качестве поездки и скорости уставания велосипедиста. Так, обычно из-за веса, рельефа дороги шины быстро стираются. Этот материал считается расходным, поэтому постоянно требует замены. Можно создавать гибридные версии велосипедов.
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