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Три способа обновить велосипед: все для удобной езды Новости компаний

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Велоспорт
20:11
Три способа обновить велосипед: все для удобной езды

Вы можете самостоятельно заменять некоторые части на своем велосипеде, чтобы обеспечить комфортную поездку. Здесь важно учитывать, какие элементы придут в негодность раньше, и действовать на опережение.

Замена седла

Седло точно нужно менять в следующих случаях:

·       износ предыдущего покрытия, потрепанность материалов;

·       некомфортные ощущения во время езды;

·       ощущение быстрой усталости из-за нагрузки на тазовые кости.

Заменить седло можно самостоятельно. Для этого нужно подобрать модель в зависимости от ваших предпочтений и типа велосипеда. Например, на шоссейные модели и горные устанавливают узкое седло для велосипеда — основной вес приходится на руль и рога. А широкие варианты лучше выбирать для городского транспорта.

Установка фонарей и фар

Во время профессионального катания на велосипеде или постоянных поездок лучше обезопасить себя в ночное время. Стандартные варианты, предложенные разработчиками, не всегда удовлетворяют параметрам долговечности и качества освещения. 

Есть три основных варианта фар:

·       передние — освещение дороги и обозначение своего передвижения;

·       задние — безопасность ночью в плохую погоду;

·       поворотные — обозначают маневры в темное время суток.

Для всех вариантов желательно устанавливать светодиодные или ксеноновые лампы. Они достаточно хорошо освещают дорогу и минимизируют риски ДТП во время поездок. Все товары для улучшения велосипеда вы можете найти на сервисе OLX.

Тюнинг колес

Обработка колес и уделение внимания всей раме обеспечивают быструю и облегченную езду. В рамках этого этапа можно:

·       изменять цвет ободьев (спицы нужно защищать от краски);

·       устанавливать новые покрышки;

·       крепить щиты и перетяжки;

·       установить колеса с литыми дисками.

Состояние покрышек играет важную роль в качестве поездки и скорости уставания велосипедиста. Так, обычно из-за веса, рельефа дороги шины быстро стираются. Этот материал считается расходным, поэтому постоянно требует замены. Можно создавать гибридные версии велосипедов.

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