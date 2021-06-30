Три способа обновить велосипед: все для удобной езды Новости компаний

Велотюнинг можно проводить в домашних условиях

Вы можете самостоятельно заменять некоторые части на своем велосипеде, чтобы обеспечить комфортную поездку. Здесь важно учитывать, какие элементы придут в негодность раньше, и действовать на опережение.

Замена седла

Седло точно нужно менять в следующих случаях:

· износ предыдущего покрытия, потрепанность материалов;

· некомфортные ощущения во время езды;

· ощущение быстрой усталости из-за нагрузки на тазовые кости.

Заменить седло можно самостоятельно. Для этого нужно подобрать модель в зависимости от ваших предпочтений и типа велосипеда. Например, на шоссейные модели и горные устанавливают узкое седло для велосипеда — основной вес приходится на руль и рога. А широкие варианты лучше выбирать для городского транспорта.

Установка фонарей и фар

Во время профессионального катания на велосипеде или постоянных поездок лучше обезопасить себя в ночное время. Стандартные варианты, предложенные разработчиками, не всегда удовлетворяют параметрам долговечности и качества освещения.

Есть три основных варианта фар:

· передние — освещение дороги и обозначение своего передвижения;

· задние — безопасность ночью в плохую погоду;

· поворотные — обозначают маневры в темное время суток.

Для всех вариантов желательно устанавливать светодиодные или ксеноновые лампы. Они достаточно хорошо освещают дорогу и минимизируют риски ДТП во время поездок. Все товары для улучшения велосипеда вы можете найти на сервисе OLX.

Тюнинг колес

Обработка колес и уделение внимания всей раме обеспечивают быструю и облегченную езду. В рамках этого этапа можно:

· изменять цвет ободьев (спицы нужно защищать от краски);

· устанавливать новые покрышки;

· крепить щиты и перетяжки;

· установить колеса с литыми дисками.

Состояние покрышек играет важную роль в качестве поездки и скорости уставания велосипедиста. Так, обычно из-за веса, рельефа дороги шины быстро стираются. Этот материал считается расходным, поэтому постоянно требует замены. Можно создавать гибридные версии велосипедов.