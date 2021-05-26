Вице-президент UEC об отказе ряда стран участвовать на ЧЕ-2021 в Минске: «Не все завязано на политических вопросах. Есть еще и COVID»

Турнир должен пройти с 23 по 27 июня

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Вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Александр Гусятников высказался об отказе ряда стран принимать участие на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Соревнования должны пройти в Минске, Беларусь, с 23 по 27 июня. Слова функционера приводит ТАСС.

«Не все завязано на политических вопросах. Есть еще и ковидные вопросы. Окончательного решения нет, его мы примем послезавтра. Времени остается мало».

Свою позицию высказали велосипедисты из Нидерландов, Германии и Великобритании.

Ранее молодежная сборная Литвы отказалась ехать на товарищеский матч в Беларусь.