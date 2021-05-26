IIHF: «Сохраним флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира»
Вице-президент UEC об отказе ряда стран участвовать на ЧЕ-2021 в Минске: «Не все завязано на политических вопросах. Есть еще и COVID»
Турнир должен пройти с 23 по 27 июня
14:35
фото - Cycling Typs
Вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Александр Гусятников высказался об отказе ряда стран принимать участие на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Соревнования должны пройти в Минске, Беларусь, с 23 по 27 июня. Слова функционера приводит ТАСС.
«Не все завязано на политических вопросах. Есть еще и ковидные вопросы. Окончательного решения нет, его мы примем послезавтра. Времени остается мало».
Свою позицию высказали велосипедисты из Нидерландов, Германии и Великобритании.
Ранее молодежная сборная Литвы отказалась ехать на товарищеский матч в Беларусь.