Сборная Чехии одолела команду Беларуси
«Думаю, в UEFA хватит понимания». Литва подтвердила, что не отправит молодежную сборную в Беларусь
Игра должна пройти 8 июня
Фото: delfy.lt
В Литве подтвердили, что не отправят молодежную сборную на товарищеский матч с Беларусью.
Об этом сообщил секретарь Литовской федерации футбола Эдгарас Станкевичюс.
«В прошлом мы говорили, что отделяем спорт от политики, но недавние события вызывают изменения в восприятии и решениях относительно ситуации.
На этой неделе мы встретимся с представителями UEFA, чтобы обсудить возможность отмены этого матча. Мы не можем сделать это в одиночку, требуется одобрение UEFA. Я думаю, что в UEFA хватает понимания и они наблюдают за событиями и этот матч не состоится».