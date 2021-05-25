«Думаю, в UEFA хватит понимания». Литва подтвердила, что не отправит молодежную сборную в Беларусь

Фото: delfy.lt

В Литве подтвердили, что не отправят молодежную сборную на товарищеский матч с Беларусью.

Об этом сообщил секретарь Литовской федерации футбола Эдгарас Станкевичюс.

На этой неделе мы встретимся с представителями UEFA, чтобы обсудить возможность отмены этого матча. Мы не можем сделать это в одиночку, требуется одобрение UEFA. Я думаю, что в UEFA хватает понимания и они наблюдают за событиями и этот матч не состоится».