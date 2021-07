Женщине, спровоцировавшей завал на Tour de France, ничего не будет. Ее поступок нанес серьезные травмы нескольким гонщикам

Последствия падения / Фото - Fox Sports

На Tour de France-2021 позади уже шесть этапов, однако главным и самым обсуждаемым событием веломногодневки остается массовый завал на первом этапе, когда участники преодолевали маршрут Брест – Ландерно.

Тогда за 45 км до финиша пелотон зацепил болельщицу с баннером, которая фокусировалась на телекамерах, а не велосипедистах. При приближении участников гонки она повернулась к ним спиной, чтобы показать оператору плакат с надписью «Allez Omi / Opi», что на смешанном немецко-французском означает «Давайте, дедушка и бабушка!»

Этот плакат задел немецкий гонщик Тони Мартин и спровоцировал массовый завал, в котором пострадал 21 человек, – трое гонщиков вынуждены были сойти с дистанции. Проскочить удалось только тем, кто ехал впереди Мартина или по дальнему краю от инцидента.

Сам немецкий гонщик в итоге продолжил гонку, но проиграл победителю 25 минут. По его словам, он увидел впереди женщину, вышедшую на трассу, но у него не было ни места, ни времени, чтобы увильнуть и избежать столкновения.

Больше всего по итогам завала пострадал Марк Солер, который сломал головки лучевых костей обеих рук и головку левой локтевой кости, но, тем не менее, смог финишировать, хоть и сделал это последним.

После происшествия гонку закончили Яша Зюттерлин с ушибом запястья, Игнатас Коноваловас потерял сознание от падения и получил травма головы, а Сирил Лемуан сломал 4 ребра, получил частичный коллапс легкого, травму шеи и глубокую рану за ухом.

После этого организаторы Тура попросили болельщиков соблюдать меры безопасности и не рисковать ради попадания в трансляцию. А ту саму болельщицу объявили в розыск.

Через несколько дней полиция Франции ее арестовала, а жандармерия департамента Финистер начала судебное расследование по факту причинения вреда здоровью из-за несоблюдения правил безопасности.

This just happened in the Tour de France. pic.twitter.com/MIvVdjeBJn