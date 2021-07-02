Женщине, спровоцировавшей завал на Tour de France, ничего не будет. Ее поступок нанес серьезные травмы нескольким гонщикам

Просто хотела передать привет бабушке и дедушке

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Последствия падения / Фото - Fox Sports

На Tour de France-2021 позади уже шесть этапов, однако главным и самым обсуждаемым событием веломногодневки остается массовый завал на первом этапе, когда участники преодолевали маршрут Брест – Ландерно.

Тогда за 45 км до финиша пелотон зацепил болельщицу с баннером, которая фокусировалась на телекамерах, а не велосипедистах. При приближении участников гонки она повернулась к ним спиной, чтобы показать оператору плакат с надписью «Allez Omi / Opi», что на смешанном немецко-французском означает «Давайте, дедушка и бабушка!»

Этот плакат задел немецкий гонщик Тони Мартин и спровоцировал массовый завал, в котором пострадал 21 человек, – трое гонщиков вынуждены были сойти с дистанции. Проскочить удалось только тем, кто ехал впереди Мартина или по дальнему краю от инцидента.

Сам немецкий гонщик в итоге продолжил гонку, но проиграл победителю 25 минут. По его словам, он увидел впереди женщину, вышедшую на трассу, но у него не было ни места, ни времени, чтобы увильнуть и избежать столкновения.

Больше всего по итогам завала пострадал Марк Солер, который сломал головки лучевых костей обеих рук и головку левой локтевой кости, но, тем не менее, смог финишировать, хоть и сделал это последним.

После происшествия гонку закончили Яша Зюттерлин с ушибом запястья, Игнатас Коноваловас потерял сознание от падения и получил травма головы, а Сирил Лемуан сломал 4 ребра, получил частичный коллапс легкого, травму шеи и глубокую рану за ухом.

После этого организаторы Тура попросили болельщиков соблюдать меры безопасности и не рисковать ради попадания в трансляцию. А ту саму болельщицу объявили в розыск.

Через несколько дней полиция Франции ее арестовала, а жандармерия департамента Финистер начала судебное расследование по факту причинения вреда здоровью из-за несоблюдения правил безопасности.

This just happened in the Tour de France. pic.twitter.com/MIvVdjeBJn — The Tweets (@Needles_Toosay) June 26, 2021

Ей грозил штраф в размере до 15 000 евро и до года тюрьмы, если немецкий велосипедист Яша Сюттерлин, больше всего пострадавший в ходе падения, решит подать жалобу.

Однако делу не дали ход. Через несколько дней оргкомитет Tour de France отозвал судебный иск против этой женщины.

«Мы отзываем наш иск. Эта история излишне раздута, но мы хотим напомнить всем о правилах безопасности на гонке. Если вы приходите на Тур, вам нужно следить за своими детьми и питомцами, а также переходить дорогу осторожно. И прежде всего вы должны уважать гонщиков – они достойны прямого эфира», – заявил директор веломногодневки Кристиан Прюдомм.

Почему-то кажется, что эта история чему-то научит только эту женщину. Другим же болельщикам отсутствие наказания даст возможность и дальше не взирать на правила безопасности, в первую очередь, в отношении спортсменов.