Болельщик стал виновником грандиозного завала на Tour de France

Зритель не заметил едущий на него пелотон



Фото: cdn.profile.ru

На первом этапе веломногодневки Tour de France произошел большой завал. Его причиной был невнимательный болельщик, из-за которого упал один из гонщиков, что и привело к серьезной аварии на трассе.

This just happened in the Tour de France. pic.twitter.com/MIvVdjeBJn — The Tweets (@Needles_Toosay) June 26, 2021

Зритель держал в руках плакат и не заметил, что на него едет пелотон. В результате один из велогонщиков врезался в плакат и упал, после чего последовал ряд падений других спортсменов.

Holy shit what a massive pile up at the Tour de France. Absolute carnage pic.twitter.com/OX4lUnplc0 — Jordie (@jordiebarstool) June 26, 2021

Украинский велогонщик Марк Падун выиграл 7-й этап престижной веломногодневки Critеrium du Dauphinе.