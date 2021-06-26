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Болельщик стал виновником грандиозного завала на Tour de France

Зритель не заметил едущий на него пелотон
Велоспорт
18:50
Болельщик стал виновником грандиозного завала на Tour de France
Фото: cdn.profile.ru

На первом этапе веломногодневки Tour de France произошел большой завал. Его причиной был невнимательный болельщик, из-за которого упал один из гонщиков, что и привело к серьезной аварии на трассе.

Зритель держал в руках плакат и не заметил, что на него едет пелотон. В результате один из велогонщиков врезался в плакат и упал, после чего последовал ряд падений других спортсменов.

Украинский велогонщик Марк Падун выиграл 7-й этап престижной веломногодневки Critеrium du Dauphinе. 

Рене Тер Велде
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Tour de France

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