Болельщик стал виновником грандиозного завала на Tour de France

Фото: cdn.profile.ru

На первом этапе веломногодневки Tour de France произошел большой завал. Его причиной был невнимательный болельщик, из-за которого упал один из гонщиков, что и привело к серьезной аварии на трассе.

This just happened in the Tour de France. pic.twitter.com/MIvVdjeBJn