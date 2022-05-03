«Ненавижу!» Рашисты обстреляли район в Николаеве, где выросла Харлан
Харлан – о поддержке спортсменами вторжения рф: «Из-за таких проплаченных уеб**в сейчас идет война в Украине!»
Саблистка желает в полной мере ощутить «русский мир» его приверженцам
07:40
Фото: Facebook
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан в своем Instagram высказалась о видео поддержки самбистами Донбасса вторжения рашистов на территорию Украины:
Вот именно из-за таких проплаченных уеб**в сейчас идет война в нашей стране! Которые читают с листика за пару тысяч гривен. Скорее даже рублей. Чувствую страшнейший стыд за таких спортсменов. Я надеюсь, вы в полной мере прочувствуете этот «русский мир». И пойдете следом за русским кораблем.
Ранее орки обстреляли район, в котором выросла Харлан.