Харлан раскрыла источники доходов
Харлан: «Пытаемся базироваться в Италии, но все равно буду больше присутствовать в Украине»
Олимпийская чемпионка-2008 – об отношениях с итальянским саблистом
07:17
Ольга Харлан / Фото - eurosportТитулованная украинская саблистка Ольга Харлан рассказала о том, как живет на две страны, а также – об отношениях со своим бойфрендом, итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.
Ваш партнер, Луиджи Самеле, на каком этапе карьеры сейчас?
«Сейчас он на пике. Второй в мировом рейтинге, выше только трехкратный олимпийский чемпион. Я ему советую не останавливаться. Говорю: «Ты должен этим воспользоваться по максимуму. Хотя у него тоже много травм, он ждал конца этого сезона и Олимпиады. Просто, чтобы дожить, потому что у него еще хуже, чем у меня. Поэтому его медаль настолько ценна (Самеле выиграл два серебра в Токио – прим. ред.)».
Вы сейчас на две страны живете?
«Пока «Танцы» – живу здесь. А вообще да. Мне нравится».
У вас ведь был уже горький опыт отношений на расстоянии. Я так понимаю, сейчас уже учитываете его.
«Чуть-чуть расстояние есть. Сейчас он в Италии, я – здесь. Пытаемся больше базироваться в Италии, но все равно буду больше присутствовать в Украине. Это мой дом, моя родина, здесь моя семья. Полностью переехать я не готова, и он это понимает».
Напомним, Харлан также рассказала о своих музыкальных предпочтениях – это скандальные российские исполнители.
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