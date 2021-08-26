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Харлан раскрыла источники доходов

У саблистки известные спонсоры

Фехтование
20:37
Харлан раскрыла источники доходов
Ольга Харлан / Фото: Red Bull

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан коротко рассказала о заработках – зарплате и спонсорских контрактах.

Как и сколько вы зарабатываете?

– Не могу ответить. Это личное, не хочу оглашать цифры. У меня есть зарплата в министерстве спорта, есть контракты, которые мне помогают.

С кем контракты?

– Red Bull и Visa. Это основные контракты, самые долгосрочные. С Red Bull я работаю уже 11 лет, уже семья. С Visa я работала еще перед Рио. Ну и еще спонсор Nike.

– Бренды сами вас находят или вы их?

– Мне повезло, может, но бренды выходили на меня, на моего менеджера. Предлагали сотрудничество.

Напомним, Харлан также рассказала о своих музыкальных предпочтениях – это скандальные российские исполнители.


Источник: ua.tribuna.com Карен Агабекян
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Ольга Харлан

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