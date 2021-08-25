Украинец Манько завоевал серебро, проиграв представителю Китая в финале Токио-2020

Медаль Артема стала для Украины уже 3-й в Японии

Артем Манько / фото - Getty Images

На Паралимпийских играх-2020 в Токио, Япония, украинец Артем Манько завоевал серебряную медаль. Атлет соревновался в фехтовании на саблях на колясках в классификации А.

В финале соперником Артема был китаец Ли Хао, который победил украинца со счетом 15:12.

На Играх эта медаль в первый соревновательный день стала уже третьей.