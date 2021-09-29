Пример для старших. «Динамо» разнесло «Баварию» в юношеской Лиге UEFA

До этого была уничтожена «Бенфика»

Динамо - Бавария U-19 / фото - Динамо

Киевское «Динамо» добыло разгромную победу над мюнхенской «Баварией» в гостевом матче второго тура группового этапа юношеской Лиги UEFA. Матч закончился со счетом 4:0.

Главным героем встречи стал сенегальский легионер «бело-синих» Самба Диалло, который отметился голевым дублем.

В группе E «Динамо» идет на первом месте с 6-ю очками в активе (2 матча – 2 победы). Второе и третье места делят между собой «Бенфика» и «Барселона», имея по три очка, а замыкает рейтинг «Бавария», которая пока не смогла добыть ни одного очка.

Молодежная Лига чемпионов. Групповой этап

Группа Е, 2-й тур

«Бавария» (U19) – «Динамо» (U19) 0:4 (0:1)

Голы: Диалло (33), Диалло (57), Волошин (59), Скрипник (85).

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко (Слесарь, 87), Дячук, Боль, Бенедюк, Бражко, Яцык, Царенко (Скрипник, 77), Диалло (Малыш, 73), Волошин (Мельниченко, 86), Попов (Горбач, 77).

Предупреждения: Лоуренс (68), Яничек (75).

Напомним, накануне молодежка «Шахтера» проиграла «Интеру» в рамках группового этапа этого же турнира.

Сегодня, 29-го сентября, основная команда «Динамо» также сыграет против «Баварии» но уже в полноценной Лиге чемпионов.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бавария» – «Динамо». Начало – в 22:00.