«Этот парень чернее своего костюма». Расистский скандал с испанской журналисткой и новичком «Реала»

Сотруднице СМИ пришлось принести извинения

Эдуардо Камавинга и Флорентино Перес / фото - Real Madrid CF

Журналистка испанского канала Teledeporte Лорена Гонсалес во время презентации новичка «Реала» Эдуардо Камавинги обронила неосторожную фразу, полагая что ее не было слышно:

«Этот парень чернее своего костюма».

Но слова Лорены попали в эфир, за что испанская радиовещательная и телевизионная корпорация (RTVE) осудила ее. Корпорация заявила, что слова журналистки были неприемлемы, и в отношении этой ситуации уже ведется расследование.

Гонсалес на своей странице в Instagram публично извинилась перед французским хавбеком:

«Мой комментарий, который не имел под собой злого умысла или проявления неуважения к игроку, был в любом случае неуместен. Подобное сравнение я бы могла использовать по отношению к человеку с любым цветом кожи. Однако я понимаю, в какое чувствительное время мы живем, хотя в то же время я считаю, что сейчас все чересчур политизируют и радикализируют, и все же СМИ должны нести еще большую ответственность в вопросе борьбы с расизмом и любой другой дискриминацией».

18-летний полузащитник перешел в «Реал» из «Ренна». Мадридцы заплатили за вундеркинда 31 миллион евро, и еще 9 евро прописаны в соглашении в качестве бонусов.

Напомним, британский фанат получил условный срок за расистские оскорбления игроков сборной Англии.