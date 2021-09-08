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Британский фанат получил срок за расизм в сторону игроков сборной Англии

Футболистов оскорбляли после проигранного финала Евро-2020
Футбол Премьер-Лига (Англия)
8 сентября 21:42
Британский фанат получил срок за расизм в сторону игроков сборной Англии
фото - Netherlands News

В Великобритании присудили условный срок болельщику, который оскорблял игроков сборной Англии на расовой почве, сообщает BBC.

43-летнего английского фаната Скотта Маккласи приговорили условно к 14 месяцам тюремного заключения за расистские сообщения в интернете английским чернокожим футболистам, проигравшим Италии в финале Евро-2020.

Нарушитель признал свою вину и ему еще предстоит пройти 30-дневную реабилитацию под руководством организации по борьбе с расизмом.

В финале чемпионата Европы три темнокожих игрока английской сборной (Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака) не реализовали пенальти в послематчевой серии, за что подверглись волне ненависти.

Напомним, не реализовавший 11-метровый удар в финале Евро Сака забил дебютный гол за сборную в свой день рождения.

Павел Харченко
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Теги

сборная Англии (футбол) Маркус Рэшфорд Джейдон Санчо

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