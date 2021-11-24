«Наполи» во второй раз подряд уступило московскому «Спартаку»

«Адзурри» отпустили россиян на первую строчку в таблице

фото - ФК Спартак

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» в Москве принимал «Наполи».

Уже на 3-й минуте хозяева повели в счете, когда Соболев реализовал пенальти.

Вскоре московский клуб повел уже в два мяча, когда тот же Соболев отличился уже с игры.

Во второй половине встречи неаполитанцы смогли отыграть один мяч, благодаря голу Элмаза, но этот гол так и остался единственным для «Адзурри» в этой встрече.

В матче в Италии «Наполи» также уступили российской команде. «Спартак» возглавил свою группу при равенстве очков с теми же неаполитанцами.

Лига Европы, группа С

«Спартак» – «Наполи» 2:1

Голы: Соболев, 3 (пен.), 28 – Элмаз, 64.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес (Рассказов, 83), Литвинов, Умяров, Игнатов (Ломовицкий, 72), Промес (Ларссон, 90), Соболев.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Жезус, Мариу Руй, Мертенс, Лоботка (Ррахмани, 79), Зелиньски, Элмаз, Петанья, Лосано.

Предупреждения: Литвинов (14), Кулибали (77), Соболев (87), Промес (90).