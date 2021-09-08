«Реал» официально представил французского новичка команды
Состоялась официальная презентация французского полузащитника Эдуардо Камавинги в мадридском «Реале», сообщает сайт клуба.
#WelcomeCamavinga pic.twitter.com/rSFUwkRZje— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 8, 2021
Сам хавбек прокомментировал свой переход в испанский гранд:
«Я думаю о своей семье, обо всех проблемах и трудностях, через которые мы прошли. Я горжусь тем, что сегодня я стал футболистом «Мадрида».
Я пришел в «Мадрид», чтобы учиться и доказать тренеру упорной работой, что я готов играть. Я постараюсь воспользоваться всем временем, которое будет готов выделить мне тренерский штаб, и получать удовольствие от игры.
Когда я узнал о том, что «Реал Мадрид» хочет подписать меня, я не думал о деньгах. Я хотел осуществить свою мечту. Главным фактором для меня является возможность играть вместе с великими игроками».
Камавинга был официально представлен на клубной базе под 25-номером. Игрок успешно прошел медобследование и даже провел первую тренировку с основной командой.
¡Hora de entrenar! #WelcomeCamavinga pic.twitter.com/73zYVJm9de— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 8, 2021
Мадридцы подписали с игроком 6-летний контракт. «Сливочные» приобрели 18-летнего футболиста у «Ренна», заплатив за него 31 миллион евро. Еще 9 миллионов «красно-черные» смогут получить в качестве бонусов.
Напомним, Андрей Лунин вернулся к тренировкам «Реала».
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