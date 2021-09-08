«Реал» официально представил французского новичка команды

Эдуардо Камавинга и Флорентино Перес / фото - Real Madrid CF

Состоялась официальная презентация французского полузащитника Эдуардо Камавинги в мадридском «Реале», сообщает сайт клуба.

Сам хавбек прокомментировал свой переход в испанский гранд:

Я пришел в «Мадрид», чтобы учиться и доказать тренеру упорной работой, что я готов играть. Я постараюсь воспользоваться всем временем, которое будет готов выделить мне тренерский штаб, и получать удовольствие от игры.

Когда я узнал о том, что «Реал Мадрид» хочет подписать меня, я не думал о деньгах. Я хотел осуществить свою мечту. Главным фактором для меня является возможность играть вместе с великими игроками».