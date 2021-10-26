Роналду – вне топ-5. Авторитетный портал назвал главных фаворитов ЗМ

Голосование уже завершилось

Золотой мяч / фото - Twitter

Авторитетный портал Goal составил список главных фаворитов Золотого мяча 2021.

Основным претендентом на престижную награду посчитали Лионеля Месси, на чьем счету уже есть 6 таких же призов.

Вслед за ним идет форвард «Баварии» Роберт Левандовски и хавбек «Челси» Жоржиньо. На четвертом месте расположился полузащитник Н`Голо Канте, а замыкает пятерку нападающий «Реала» Карим Бензема.

Пятикратный обладатель данной награды Криштиану Роналду занимает лишь девятое место в этом списке, отпустив вперед Килиана Мбаппе, Эрлинга Холанда и Ромелу Лукаку.

Голосование за престижный трофей завершилось вчера, 25 октября. Церемония награждения пройдет 29 ноября в Париже.

Напомним, французский экс-игрок «Челси» назвал причину, по которой Месси не должны давать ЗМ.