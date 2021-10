Лебеф: «Если Зидану не дали ЗМ в 2000 и 2006 годах, то и Месси сейчас не должны»

Лионель Месси / фото - Barca Blaugranes

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции и бывший защитник «Челси» Франк Лебеф рассказал Telefoot, кому не должны давать Золотой мяч:

В 2000 году легендарный хавбек получил удаление в составе «Ювентуса» за удар головой соперника в одном из важнейших матчей ЛЧ против «Гамбурга». Команда уступила и в результате не вышла из группы.

А через 6 лет случился эпизод, вошедший в историю. В финале ЧМ-2006 Зидан нанес культовый удар защитнику сборной Италии Марко Матерацци. Французы в меньшинстве не смогли взять трофей.

Retweet if you watched this game as Zidane headbutted Materazzi in extra time of the 2006 World Cup Final. #WorldCupMemories pic.twitter.com/NDCFVdHRmc