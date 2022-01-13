10 свободных топ-тренеров, которые были уволены в 2021-м году

Найдут ли они новую работу в 2022-м?

Йоахим Лев / Фото: Getty Images

Совсем недавно «Бенфика» Романа Яремчука лишилась главного тренера – Жорже Жезуш покинул свой пост, хоть ничего и не предвещало такого поворота событий: команда среди лидеров в чемпионате Португалии, и вышла из группы в Лиге чемпионов.

Мы подобрали для вас список топ-тренеров, которые были уволены относительно недавно и сейчас находятся без работы.

Франк де Бур, 51 год

Последняя команда: сборная Нидерландов, уволен 29 июня 2021-го года

Нидерландский специалист находится без работы уже почти полгода. Тренера уволили из национальной команды после сенсационного и непонятного вылета на Евро-2020 от Чехии (0:2) в 1/8 финала. А ведь «летучие голландцы» были одними из фаворитов турнира. Работа с национальной командой была, пожалуй, самой престижной в тренерской карьере де Бура. Посмотрим, куда его пригласят дальше.

Руди Гарсия, 57 лет

Последняя команда: «Лион», уволен 24 мая 2021-го года

Последний матч прошлого сезона чемпионата Франции был проведен 23-го мая («Лион» уступил» Ницце» (2:3) а через день Гарсия уже был уволен. Хотя сейчас это решение выглядит странным, ведь при французском тренере команда выглядела неплохо (4-е место в Лиге 1 по итогам прошлого сезона). Сейчас же «Лион» 11-й с кризисом игровых идей. Гарсия всю свою карьеру тренировал на родине во Франции, лишь однажды уезжал в Италию на 3 года в «Рому». У этого тренера неплохой потенциал, но он уже отдыхаем полгода.

Андре Виллаш-Боаш, 44 года

Последняя команда: «Марсель», уволен 2 февраля 2021-го года

Единственный тренер в нашей подборке, который находится без работы уже год. Виллан-Боаш был уволен из «Марселя» в феврале 2021-го после 4-х поражений подряд. К слову, карьеру португальского специалиста идет по наклонной. После резвого тренерского старта в «Порту» в 2011-м году (когда Андре сравнивали с Моуриньо) тренера пригласили сразу в «Челси», но не получилось. Затем не получалось ни в одном из клубов. И сейчас Виллаша-Боаша не приглашает никто.

Нуну Эшпириту Санту, 47 лет

Последняя команда: «Тоттенхэм», уволен 1 ноября 2021-го года

Еще один португальский тренер в нашей подборке. Санту получил должность в «Тоттенхэме» после 4-х уверенных лет в «Вулверхэмптоне». Специалист адаптировался к английскому футболу и его позвали в топ-клуб. Но в качестве тренера «шпор» Нуну продержался недолго – всего 4 месяца. Возможно, Нуну удобнее работать с командами, которые больше играют в защитный силовой футбол?

Жорже Жезуш, 67 лет

Последняя команда: «Бенфика», уволен 28 декабря 2021-го года

Один из самых известных португальских тренеров покинул свой пост несколько недель назад. И особо ничего не предвещало беды, ведь «Бенфика» хоть и перед отставкой уступила «Порту» (0:3) в Кубке Португалии, но на протяжении сезона выглядела достаточно бодро, еще и с группы ЛЧ вышла, оставив позади «Барселону» и «Динамо». Возможно, следующей работой Жезуша будет сборная Португалии?

Паулу Фонсека, 48 лет

Последняя команда: «Рома», уволен 30 июня 2021-го года

Четвертый португальский специалист в нашей подборке уже слишком долго находится без работы, если учесть его потенциал и желание развиваться. Всем нам известный Фонсека покинул «Рому» в конце сезона, когда стало понятно, что у специалиста нет химии со своими подопечными и «Рома» не возвращает себе статус топ-клуба (правда, сейчас с Моуриньо лучше не стало). Фонсеку сватали и в «Тоттенхэм», и в одну из российских команд, но реальность такова, что экс-наставник «Шахтера» пока без клуба. Но в активном поиске.

Нико Ковач, 50 лет

Последняя команда: «Монако», уволен 31 декабря 2021-го года

Монако, возможно, не был так стабилен, как того хотели фанаты клуба, но ничего не предвещало беды: команда продолжит выступление в еврокубках весной и не пасет задних в турнирной таблице Лиги 1, играя по возможностям. У Ковача уже достаточно богатый тренерский опыт (сборная Хорватии, «Айнтрахт», «Бавария»), наверняка специалист вскоре снова получит предложение от клуба из топ-5.

Уле Гуннар Сульшер, 48 лет

Последняя команда: «Манчестер Юнайтед», уволен 21 ноября 2021-го года

Сульшер работал у руля «Манчестер Юнайтед» целых 3 года, и его выступление можно считать провальным: ни одного трофея за 3 года ни в одном турнире (самое большое достижение – проигранный финал Лиги Европы в 2021-м году). Исходя из тех ресурсов, которые имел Сульшер, можно сказать, что опыт в МЮ больше темная страница в его тренерском резюме, нежели светлая. С миссией тренер не справился. И теперь вряд ли его позовут в топ-клуб. По крайней мере, Сульшер не показал, что умеет справляться с давлением в большой команде.

Рональд Куман, 58 лет

Последняя команда: «Барселона», уволен 28 октября 2021-го года

Куман сумел продержаться в «Барселоне» чуть больше года. Но это не значит, что он – плохой тренер. Скорее, время в «Барселоне» сейчас не лучшее, да и его преемник Хави также начал не столь феерично. Нынешняя «Барселона – одна из самых слабых за последние 20 лет. И Куман совершенно не получил того ресурса, который ожидают от каталонского клуба. В проблемах «Барселоны» больше виновато руководство, но никак не тренер. А Куман еще получит свой большой шанс.

Йоахим Лев, 61 год

Последняя команда: сборная Германии, уволен 31 июля 2021-го года

Главный топ в нашей подборке. С уходом Лева из сборной Германии ушла целая эпоха: тренер проработал с Бундестим целых 15 лет – с 2006-го. И эта сборная Германии запомнится всем. Леву сейчас однозначно нужен перерыв и вряд ли он будет со рвением искать новые вызовы. После такой длительной тренерской работы в одном месте очень сложно перестроиться. Вряд ли мы увидим Лева в работе в ближайшее время.