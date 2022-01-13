Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЛучшие гандбольные сборные Старого Света. 13 января в Венгрии и Словакии стартует Евро-2022. Трансляции на XSPORT и XSPORT+

10 свободных топ-тренеров, которые были уволены в 2021-м году

Найдут ли они новую работу в 2022-м?
Футбол В Европе
09:00
10 свободных топ-тренеров, которые были уволены в 2021-м году
Йоахим Лев / Фото: Getty Images

Совсем недавно «Бенфика» Романа Яремчука лишилась главного тренера – Жорже Жезуш покинул свой пост, хоть ничего и не предвещало такого поворота событий: команда среди лидеров в чемпионате Португалии, и вышла из группы в Лиге чемпионов.

Мы подобрали для вас список топ-тренеров, которые были уволены относительно недавно и сейчас находятся без работы.

Франк де Бур, 51 год

Последняя команда: сборная Нидерландов, уволен 29 июня 2021-го года

Нидерландский специалист находится без работы уже почти полгода. Тренера уволили из национальной команды после сенсационного и непонятного вылета на Евро-2020 от Чехии (0:2) в 1/8 финала. А ведь «летучие голландцы» были одними из фаворитов турнира. Работа с национальной командой была, пожалуй, самой престижной в тренерской карьере де Бура. Посмотрим, куда его пригласят дальше.

Руди Гарсия, 57 лет

Последняя команда: «Лион», уволен 24 мая 2021-го года

Последний матч прошлого сезона чемпионата Франции был проведен 23-го мая («Лион» уступил» Ницце» (2:3) а через день Гарсия уже был уволен. Хотя сейчас это решение выглядит странным, ведь при французском тренере команда выглядела неплохо (4-е место в Лиге 1 по итогам прошлого сезона). Сейчас же «Лион» 11-й с кризисом игровых идей. Гарсия всю свою карьеру тренировал на родине во Франции, лишь однажды уезжал в Италию на 3 года в «Рому». У этого тренера неплохой потенциал, но он уже отдыхаем полгода.

Андре Виллаш-Боаш, 44 года

Последняя команда: «Марсель», уволен 2 февраля 2021-го года

Единственный тренер в нашей подборке, который находится без работы уже год. Виллан-Боаш был уволен из «Марселя» в феврале 2021-го после 4-х поражений подряд. К слову, карьеру португальского специалиста идет по наклонной. После резвого тренерского старта в «Порту» в 2011-м году (когда Андре сравнивали с Моуриньо) тренера пригласили сразу в «Челси», но не получилось. Затем не получалось ни в одном из клубов. И сейчас Виллаша-Боаша не приглашает никто.

Нуну Эшпириту Санту, 47 лет

Последняя команда: «Тоттенхэм», уволен 1 ноября 2021-го года

Еще один португальский тренер в нашей подборке. Санту получил должность в «Тоттенхэме» после 4-х уверенных лет в «Вулверхэмптоне». Специалист адаптировался к английскому футболу и его позвали в топ-клуб. Но в качестве тренера «шпор» Нуну продержался недолго – всего 4 месяца. Возможно, Нуну удобнее работать с командами, которые больше играют в защитный силовой футбол?

Жорже Жезуш, 67 лет

Последняя команда: «Бенфика», уволен 28 декабря 2021-го года

Один из самых известных португальских тренеров покинул свой пост несколько недель назад. И особо ничего не предвещало беды, ведь «Бенфика» хоть и перед отставкой уступила «Порту» (0:3) в Кубке Португалии, но на протяжении сезона выглядела достаточно бодро, еще и с группы ЛЧ вышла, оставив позади «Барселону» и «Динамо». Возможно, следующей работой Жезуша будет сборная Португалии?

Паулу Фонсека, 48 лет

Последняя команда: «Рома», уволен 30 июня 2021-го года

Четвертый португальский специалист в нашей подборке уже слишком долго находится без работы, если учесть его потенциал и желание развиваться. Всем нам известный Фонсека покинул «Рому» в конце сезона, когда стало понятно, что у специалиста нет химии со своими подопечными и «Рома» не возвращает себе статус топ-клуба (правда, сейчас с Моуриньо лучше не стало). Фонсеку сватали и в «Тоттенхэм», и в одну из российских команд, но реальность такова, что экс-наставник «Шахтера» пока без клуба. Но в активном поиске.

Нико Ковач, 50 лет

Последняя команда: «Монако», уволен 31 декабря 2021-го года

Монако, возможно, не был так стабилен, как того хотели фанаты клуба, но ничего не предвещало беды: команда продолжит выступление в еврокубках весной и не пасет задних в турнирной таблице Лиги 1, играя по возможностям. У Ковача уже достаточно богатый тренерский опыт (сборная Хорватии, «Айнтрахт», «Бавария»), наверняка специалист вскоре снова получит предложение от клуба из топ-5.

Уле Гуннар Сульшер, 48 лет

Последняя команда: «Манчестер Юнайтед», уволен 21 ноября 2021-го года

Сульшер работал у руля «Манчестер Юнайтед» целых 3 года, и его выступление можно считать провальным: ни одного трофея за 3 года ни в одном турнире (самое большое достижение – проигранный финал Лиги Европы в 2021-м году). Исходя из тех ресурсов, которые имел Сульшер, можно сказать, что опыт в МЮ больше темная страница в его тренерском резюме, нежели светлая. С миссией тренер не справился. И теперь вряд ли его позовут в топ-клуб. По крайней мере, Сульшер не показал, что умеет справляться с давлением в большой команде.

Рональд Куман, 58 лет

Последняя команда: «Барселона», уволен 28 октября 2021-го года

Куман сумел продержаться в «Барселоне» чуть больше года. Но это не значит, что он – плохой тренер. Скорее, время в «Барселоне» сейчас не лучшее, да и его преемник Хави также начал не столь феерично. Нынешняя «Барселона – одна из самых слабых за последние 20 лет. И Куман совершенно не получил того ресурса, который ожидают от каталонского клуба. В проблемах «Барселоны» больше виновато руководство, но никак не тренер. А Куман еще получит свой большой шанс.

Йоахим Лев, 61 год

Последняя команда: сборная Германии, уволен 31 июля 2021-го года

Главный топ в нашей подборке. С уходом Лева из сборной Германии ушла целая эпоха: тренер проработал с Бундестим целых 15 лет – с 2006-го. И эта сборная Германии запомнится всем. Леву сейчас однозначно нужен перерыв и вряд ли он будет со рвением искать новые вызовы. После такой длительной тренерской работы в одном месте очень сложно перестроиться. Вряд ли мы увидим Лева в работе в ближайшее время.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Йоахим Лев Нуну Эшпириту Санту Жорже Жезуш Оле-Гуннар Сульшер Рональд Куман Руди Гарсия Франк де Бур Андре Виллаш-Боаш Паулу Фонсека Нико Ковач

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ассистент Кумана в «Барселоне» стал тренером Соболя в «Брюгге»
Ассистент Кумана в «Барселоне» стал тренером Соболя в «Брюгге»
Футбол Украинские легионеры
04 января 16:51
«Монако» уволил Ковача
«Монако» уволил Ковача
Футбол Лига 1 (Франция)
02 января 08:12
Йоахим Лев – о продолжении тренерской карьеры: «У меня есть несколько предложений. В 2022-м решу, что делать дальше»
Йоахим Лев – о продолжении тренерской карьеры: «У меня есть несколько предложений. В 2022-м решу, что делать дальше»
Футбол В Европе
27 декабря 2021г. 22:18
Яремчука в «Бенфике» может возглавить экс-наставник «Шахтера»
Яремчука в «Бенфике» может возглавить экс-наставник «Шахтера»
Футбол В Европе
27 декабря 2021г. 07:51
Стремительное падение. Леву после сборной Германии предложили контракт в Турции
Стремительное падение. Леву после сборной Германии предложили контракт в Турции
Футбол В Европе
25 декабря 2021г. 08:57
В МЮ объяснили сумбурную замену Сульшера на Рангника посреди сезона
В МЮ объяснили сумбурную замену Сульшера на Рангника посреди сезона
Футбол Премьер-Лига (Англия)
23 декабря 2021г. 21:45

Новости: Футбол

Директор «Александрии»: «Мы пока ничего не нарушили. Калитвинцев официально игрок «Десны»
Директор «Александрии»: «Мы пока ничего не нарушили. Калитвинцев официально игрок «Десны»
Украинская Премьер-лига
11:57
Санчес после победного гола «Ювентусу»: «Чувствую себя львом в клетке»
Санчес после победного гола «Ювентусу»: «Чувствую себя львом в клетке»
Серия А (Италия)
11:54
Официально: главный конкурент Миколенко сменил клубную прописку
Официально: главный конкурент Миколенко сменил клубную прописку
Премьер-Лига (Англия)
11:44
«Ньюкасл» оформил второй трансфер в январе
«Ньюкасл» оформил второй трансфер в январе
Премьер-Лига (Англия)
11:32
Шевченко в «Дженоа» может заменить экс-тренер «Лиона»
Шевченко в «Дженоа» может заменить экс-тренер «Лиона»
Серия А (Италия)
11:27
Хави: «Стартовые 20 минут мы играли с каким-то комплексами»
Хави: «Стартовые 20 минут мы играли с каким-то комплексами»
Примерa (Испания)
11:18
Конкурент Миколенко Динь попрощался с «Эвертоном»
Конкурент Миколенко Динь попрощался с «Эвертоном»
Премьер-Лига (Англия)
11:17
Бензема: «Оставили все силы на поле, но это хорошая усталость, потому что мы победили»
Бензема: «Оставили все силы на поле, но это хорошая усталость, потому что мы победили»
Примерa (Испания)
11:10
Тухель: «Выход в финал Кубка лиги - прекрасное достижение»
Тухель: «Выход в финал Кубка лиги - прекрасное достижение»
Премьер-Лига (Англия)
10:40
Все новости

Популярные новости

Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
37
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Самый сильный человек в мире благодаря боксу похудел с 200 до 145 кг
Самый сильный человек в мире благодаря боксу похудел с 200 до 145 кг
Другие
10 января 15:57
8
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Бокс Профессиональный бокс
12 января 19:57
7
Сборная Украины не смогла вылететь в Вену. Матчи со швейцарцами остаются под вопросом
Сборная Украины не смогла вылететь в Вену. Матчи со швейцарцами остаются под вопросом
Гандбол
06 января 12:28
1
Все новости