11 голов, от которых вам придется придерживать челюсть от падения. Претенденты на премию Пушкаша 2021
FIFA огласила список претендентов на премию Пушкаша 2021 – приз за лучший гол календарного года.
В список номинантов вошли следующие футболисты и футболистки:
Луис Диас («Порту», сборная Колумбии), Готье Эн («Валансьен», сборная Франции), Эрик Ламела («Тоттенхэм Хотспур» и «Севилья», сборная Аргентины), Валентино Лазаро («Бенфика», сборная Австрии), Рияд Марез («Манчестер Сити», сборная Алжира), Сандра Овусу-Анса («Спартак» Суботица, сборная Ганы), Вангелис Павлидис (АЗ, сборная Греции), Даниэла Санчес («Керетаро», сборная Мексики), Патрик Шик («Байер», сборная Чехии), Мехди Тареми («Порту», сборная Ирана), Кэролайн Уир («Манчестер Сити», сборная Шотландии).
Algeria’s Riyad Mahrez and Ghana’s Sandra Owusu-Ansah have been nominated for Puskas Award pic.twitter.com/PwldJruQgP— Yaw Ampofo Jr (@Yaw_Ampofo_) November 29, 2021
Победителя назовут в Цюрихе 17 января 2022-го года. Действующим обладателем награды является нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мын.
А уже сегодня, 29 ноября станет известно имя победителя «Золотого мяча». Начало церемонии – в 21:30.
Главный редактор France Football высказываниями значительно подогрел интерес к событию.
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