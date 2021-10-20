12 европейских сборных хотят выйти из FIFA после 2026 года

Футбольные ассоциации недовольны возможными нововведениями

Чемпионат мира в Катаре / фото - Getty Images

12 национальных футбольных ассоциаций заявили о желании выйти из состава FIFA после 2026 года, сообщает Associated Press.

Причина такого решения – недавнее заявление FIFA о планах проводить чемпионат мира каждые два года (вместо четырех лет – прим.) начиная с 2026-го.

По информации источника, возможный выход из FIFA не повлияет на участие клубов и национальных команд в турнирах под эгидой UEFA.

Напомним, экс-президент FIFA предположил, что Катар мог дать взятку ради проведения ЧМ-2022.