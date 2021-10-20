Пример для старших. «Шахтер» одолел «Реал» в Юношеской лиге UEFA
12 европейских сборных хотят выйти из FIFA после 2026 года
Футбольные ассоциации недовольны возможными нововведениями
Чемпионат мира в Катаре / фото - Getty Images
12 национальных футбольных ассоциаций заявили о желании выйти из состава FIFA после 2026 года, сообщает Associated Press.
Причина такого решения – недавнее заявление FIFA о планах проводить чемпионат мира каждые два года (вместо четырех лет – прим.) начиная с 2026-го.
По информации источника, возможный выход из FIFA не повлияет на участие клубов и национальных команд в турнирах под эгидой UEFA.
Напомним, экс-президент FIFA предположил, что Катар мог дать взятку ради проведения ЧМ-2022.
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