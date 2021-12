17-летний игрок «Барселоны» потерял сознание в матче Ла Лиги

Фото: AS

«Барселона» проиграла «Бетису» (0:1) в матче 15 тура Ла Лиги.

В первом тайме поле покинул полузащитник каталонцев Гави. Он потерял сознание во время встречи.

17-летнего хавбека доставили прямо в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает сообщает сайт клуба.

LATEST NEWS | Gavi was taken to the hospital in accordance with protocol after becoming dazed during today's game #BarçaBetis pic.twitter.com/p8ZCbIcNfF