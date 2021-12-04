Сдержали слово. «Бетис» нанес «Барселоне» первое поражение при Хави

Каталонцы проиграли дома

Фото: twitter.com/RealBetis

«Барселона» в матче 16 тура Ла Лиги дома проиграла «Бетису».

Встреча проходила на равных, возможно, с небольшим преимуществом хозяев. Впрочем, и «Бетис» не против был атаковать.

Долгое время команды не могли забить, однако под конец встречи забили гости. Хуанми стал автором единственного мяча в матче.

Накануне игры, тренер «Бетиса» заявлял, что команда обыграет «Барселону», как и случилось. Это первое поражение «Барсы» при Хави.

Ла Лига. 16-й тур:

«Барселона» – «Бетис» 0:1

Гол: Хуанми, 79

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Лангле (де Йонг, 82), Араухо, Альба, Бускетс, Нико Гонсалес (де Йонг, 59), Гави (Пуч, 36), Коутиньо (Дембеле, 59), Эззальзули (Пике, 82), Депай.

«Бетис»: Руй Силва, Бельерин, Руис, Бартра, Морено, Гуардадо, Каналес, Родригес, Хуанми (Иглесиас, 81), Виллиан Жозе (Вильям Карвалью, 71), Руибаль (Тельо, 63).