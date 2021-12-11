18-летний Мусиала спас «Баварию» от потери очков с «Майнцом»
В матче 15-го тура Бундеслиги «Бавария» на «Альянц арене» принимала «Майнц».
На 22-й минуте гости неожиданно вышли вперед. Отличился Онисиво.
Но во второй половине встречи мюнхенцы смогли отыграться. Сначала Кингсли Коман вернул паритет, отправив мяч между ног голкиперу.
А на 74-й минуте 18-летний Джамал Мусиала вовсе вывел хозяев вперед.
Бундеслига, 15-й тур
«Бавария» – «Майнц» 2:1
Голы: Коман, 53, Мусиала, 74 – Онисиво, 22
«Бавария»: Нойер, Павар, Эрнандес (Зюле, 65), Упамекано, Дэвис, Толиссо (Рока, 65), Мусиала (Ньянзу, 82), Мюллер, Левандовски, Коман, Сане (Гнабри, 65).
«Майнц»: Центнер, Видмер, Белль, Хак, Ниакате, Аарон Мартин, Ли Чжэ Сон (Боэтиюс, 64), Баррейро (Тауэр, 82), Штах (Штегер, 82), Онисиво (Небель, 75), Буркардт (Ингвартсен, 64).
Предупреждения: Мусиала (27), Сане (36), Эрнандес (56), Штах (59), Хак (89).
Musiala med det viktiga 2:1 målet [email protected] att Bayern München vände & vann mot Mainz idag— Keven Bader (@Keven_Bader) December 11, 2021
[Bundesliga]
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